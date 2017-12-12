Вступ-2018: для розподілу бюджетних місць в магістратуру застосують "широкий конкурс"

“Практика 2015-2017 років засвідчила, що широкий конкурс — це ефективна методика забезпечення справедливого розподілу місць держзамовлення. Вона передбачає алгоритмічний розподіл вступників за їхніми конкурсними балами та обраними пріоритетностями. Тому 2018-го ми переводимо на широкі конкурси більшість педагогічних спеціальностей для вступників на бакалаврат. Також вперше буде використано широкий конкурс для розподілу бюджетних місць в магістратуру. Це стосуватиметься спеціальностей “Право” та “Міжнародне право”, — розповів директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Широкий конкурс стає можливим для цих спеціальностей, оскільки наступного року вступні випробування до магістратури “Права” та “Міжнародного права” складаються у формі єдиних фахових іспитів та випробувань з використанням технологій ЗНО.

Випробування міститимуть тестування з іноземної мови, права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Як повідомляв УНН, до кінця року виші мають розмістити на сайтах правила вступу на 2018 рік.