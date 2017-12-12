В 2018 году для распределения бюджетных мест в магистратуре применят "широкий конкурс"

"Практика 2015-2017 годов показала, что широкий конкурс - это эффективная методика обеспечения справедливого распределения мест госзаказа. Она предусматривает алгоритмическое распределение поступающих по их конкурсным баллам и избранным приоритетностям. Поэтому в 2018 году мы переводим на широкие конкурсы большинство педагогических специальностей для поступающих на бакалавриат. Также впервые будет использован широкий конкурс для распределения бюджетных мест в магистратуру. Это будет касаться специальности "Право" и "Международное право", - рассказал директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Широкий конкурс становится возможным для этих специальностей, поскольку в следующем году вступительные экзамены в магистратуру "Права" и "Международного права" будут состоять в форме единых профессиональных экзаменов и экзаменов с использованием технологий ВНО.

Экзамены будут включать тестирование по иностранному языку, праву и общим учебным юридическим компетенциям.

Как сообщал УНН, до конца года вузы должны разместить на сайтах правила поступления в 2018 году.