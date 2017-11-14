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ВРП відсторонила суддю госпсуду Сумської області

ВРП відсторонила суддю госпсуду Сумської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вища рада правосуддя відсторонила суддю господарського суду Сумської області Олександра Коваленка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВРП.

"Вища рада правосуддя … ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити частково, тимчасово, до 2 січня 2018 року, відсторонити суддю господарського суду Сумської області Коваленка Олександра Вікторовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться у рішенні Ради.

Як повідомляв УНН, 1 листопада 2017 року працівниками УСБ України в Сумській області спільно із детективами Національного антикорупційного бюро задокументовано факт висловлення прохання головою Господарського суду Сумської області, керівництву будівельної фірми, надати неправомірну вигоду у розмірі 26,6 тис. дол. за забезпечення ним, як головою суду та членом колегії суддів, прийняття рішення про відмову в задоволенні позову у справі, про скасування договорів оренди земельних ділянок, на яких вказана будівельна фірма проводить будівництво.

7 листопада 2017 року Вищою радою правосуддя задоволено клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання судді господарського суду Сумської області під вартою.

10 листопада голові господарського суду Сумської області за вимагання 26,6 тис. дол. хабара Солом’янським районнии суд м.Києва обрано запобіжний захід у вигляді 5 млн грн застави. 

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