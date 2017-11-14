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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24775 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 79108 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97375 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74714 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101260 просмотра

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ВСП отстранила судью хозсуда Сумской области

ВСП отстранила судью хозсуда Сумской области

Киев  •  УНН

 • 9976 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высший совет правосудия отстранила судью хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВСП.

"Высший совет правосудия... принял ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить, временно, до 2 января 2018 года, отстранить судью хозяйственного суда Сумской области Коваленко Александра Викторовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в решении Совета.

Как сообщал УНН, 1 ноября 2017 года работниками УСБ Украины в Сумской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументирован факт высказывания просьбы председателем Хозяйственного суда Сумской области, руководству строительной фирмы, предоставить неправомерную выгоду в размере 26,6 тыс. долл. за обеспечение им, как председателем суда и членом коллегии судей, принятия решения об отказе в удовлетворении иска по делу об отмене договоров аренды земельных участков, на которых указаная строительная фирма проводит строительство.

7 ноября 2017 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей.

10 ноября председателю хозяйственного суда Сумской области за вымогательство 26,6 тыс. долл. взятки Соломенским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде 5 млн грн залога.

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