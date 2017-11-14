ВСП отстранила судью хозсуда Сумской области

"Высший совет правосудия... принял ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить, временно, до 2 января 2018 года, отстранить судью хозяйственного суда Сумской области Коваленко Александра Викторовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в решении Совета.

Как сообщал УНН, 1 ноября 2017 года работниками УСБ Украины в Сумской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументирован факт высказывания просьбы председателем Хозяйственного суда Сумской области, руководству строительной фирмы, предоставить неправомерную выгоду в размере 26,6 тыс. долл. за обеспечение им, как председателем суда и членом коллегии судей, принятия решения об отказе в удовлетворении иска по делу об отмене договоров аренды земельных участков, на которых указаная строительная фирма проводит строительство.

7 ноября 2017 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей.

10 ноября председателю хозяйственного суда Сумской области за вымогательство 26,6 тыс. долл. взятки Соломенским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде 5 млн грн залога.