Враженнями від трагедії у Стамбулі поділилася дівчина з Рівного, яка вижила під час теракту
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Жителька Рівного Наталія Вольнова стала свідком терористичного нападу в нічому клубі турецького Стамбулу. На своїй сторінці у Facebook Н.Вольнова написала, що вона перебувала у танцювальному нічному клубі "Рейна", повідомляє УНН.
"Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала новий рік. Багато вбитих. Я жива !!!! Жива !!!!", - зробила допис рівнянка.
Потім дівчина подякувала поліцейському, який витягнув її з нічного клубу.
"Дякую поліцейському, який витягнув мене з-під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачачи голі плечі, (оскільки одяг ми втратили, бігли напівроздягнені по вулиці з півкілометра до відділка під дощем), не знаючи, ні хто я ні звідки, тим більше я спілкувалась англійською, а вона в мене без акценту...", - поділилася враженнями дівчина.
Як повідомляв УНН, 35 людей загинули, близько 40 поранені в результаті терористичної атаки невідомого злочинця, озброєного вогнепальною зброєю на нічний клуб у Стамбулі, в ніч на неділю, 1 січня. Громадян України серед загиблих у теракті в Стамбулі немає - МЗС.