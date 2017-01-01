Враженнями від трагедії у Стамбулі поділилася дівчина з Рівного, яка вижила під час теракту

"Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала новий рік. Багато вбитих. Я жива !!!! Жива !!!!", - зробила допис рівнянка.

Потім дівчина подякувала поліцейському, який витягнув її з нічного клубу.

"Дякую поліцейському, який витягнув мене з-під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачачи голі плечі, (оскільки одяг ми втратили, бігли напівроздягнені по вулиці з півкілометра до відділка під дощем), не знаючи, ні хто я ні звідки, тим більше я спілкувалась англійською, а вона в мене без акценту...", - поділилася враженнями дівчина.

Як повідомляв УНН, 35 людей загинули, близько 40 поранені в результаті терористичної атаки невідомого злочинця, озброєного вогнепальною зброєю на нічний клуб у Стамбулі, в ніч на неділю, 1 січня. Громадян України серед загиблих у теракті в Стамбулі немає - МЗС.