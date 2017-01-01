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Впечатлениями от трагедии в Стамбуле поделилась девушка из Ровно, которая выжила во время теракта

Киев • УНН

 • 14762 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 января. УНН. Жительница Ровно Наталия Вольнова стала свидетелем террористического нападения в ночном клубе турецкого Стамбула. На своей странице в Facebook Н.Вольнова написала, что она находилась в танцевальном ночном клубе "Рейна", сообщает УНН.

"Террористы только что захватили клуб, в котором наша компания праздновала новый год. Много убитых. Я живая !!!! Живая !!!!", - сделала запись Н.Вольнова.

Затем девушка поблагодарила полицейского, который вытащил ее из ночного клуба.

"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одну из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи, (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная, ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента...", - поделилась впечатлениями девушка.

Как сообщал УНН, 35 человек погибли, около 40 ранены в результате террористической атаки неизвестного преступника, вооруженного огнестрельным оружием на ночной клуб в Стамбуле, в ночь на воскресенье, 1 января. Граждан Украины среди погибших в теракте в Стамбуле нет - МИД.

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