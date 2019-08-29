ВР затвердила керівників комітетів парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада України прийняла постанову про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання, передає кореспондент УНН.
Відповідний проект постанови “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України IX скликання” (№ 1077) підтримали 299 нардепів.
Як раніше повідомляа УНН, проект Постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання з’явився на сайті ВР.
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