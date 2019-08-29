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З'явився проект постанови персонального складу комітетів ВР

З'явився проект постанови персонального складу комітетів ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Проект Постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання з'явився на сайті ВР, повідомляє УНН.

Відповідно до документу Нестор Шуфрич пропонується на голову комітету з питань свободи слова. Слід додати, що в комітеті передбачено всього п’ять членів.

Додамо також, що Святослав Вакарчук увійде до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Юлія Тимошенко до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; п’ятий президент Петро Порошенко до Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а Віктор Медведчук до Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Комітети ВР from UNNews

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