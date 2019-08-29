Появился проект постановления о персональном составе комитетов ВР

Согласно документу Нестор Шуфрич предлагается на председателя комитета по вопросам свободы слова. Следует добавить, что в комитете предусмотрено всего пять членов.

Добавим также, что Святослав Вакарчук войдет в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Юлия Тимошенко в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; пятый президент Петр Порошенко в Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, а Виктор Медведчук в Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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