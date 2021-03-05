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ВР заслухає Степанова про вакцини та спробує відтермінувати встановлення лічильників газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада України у п'ятницю, 5 березня, розгляне низку законодавчих ініціатив та заслухає звіт представників уряду щодо кампанії з вакцинації від COVID-19 в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Деталі

Так, година запитань до уряду сьогодні присвячена виконанню плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.

У понеділок на погоджувальній раді нардепи визначилися, що хочуть заслухати з цього питання міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також на порядку денному до другого читання – законопроект № 4248-1 щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу. Документ серед іншого передбачає продовження кінцевих термінів встановлення індивідуальних лічильників для населення до 1 січня 2023 року.

Інші питання

Нардепи планують сьогодні розглянути законопроект № 4290, який передбачає можливість тимчасового покладення обов’язків голови місцевої державної адміністрації на керівника апарату місцевої державної адміністрації, а у разі його тимчасової відсутності – на заступника керівника апарату, а у разі відсутності такої посади – на керівника самостійного структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації за обов’язковим інформуванням Офісу Президента та Кабміну.

На порядку денному до першого читання проект закону № 3602, який пропонує не поширювати електронне декларування на членів органів адвокатського самоврядування.

Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:

  • про мультимодальні перевезення;
  • про публічні консультації;
  • щодо забезпечення рівноправності громадян;
  • про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України;
  • щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

  • про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку";
  • про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Доповнення

Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.

Українські Національні Новини

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