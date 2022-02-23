ВР визначилася з форматом роботи на час дії НС чи воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про внесення змін до порядку роботи парламенту на час дії надзвичайного та/або воєнного стану, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зміни підтримали 342 нардепи.
Постановою пропонується встановити, що на період дії надзвичайного та/або воєнного стану робота парламенту здійснюється у режимі пленарних засідань, роботи в комітетах Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України, депутатських фракціях (депутатських групах), з урахуваннях окремих особливостей, зокрема:
- у дні, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії дев’ятого скликання, проведення пленарних засідань не передбачено, пленарні засідання проводяться за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій, яка визначає день, час та тривалість проведення пленарних засідань, робота народних депутатів України з виборцями здійснюється за розпорядженнями голови Верховної Ради України;
- засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Верховної Ради скликаються головами або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Верховної Ради України і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань.
Контекст
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомляли, що після рішення РНБО ВР може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
На сайті ВР опубліковано зареєстрований проект указу Президента України про введення надзвичайного стану та проект закону про ухвалення цього указу.
Слід зауважити, що відповідно до законодавства в умовах НС Верховна Рада України ухвалює рішення про продовження сесії або її роботи в пленарних засіданнях протягом усього періоду дії надзвичайного стану.
Наразі відповідно до чинного календарного плану нардепи працюють в сесійній залі 24 та 25 лютого, а після цього мали б працювати з виборцями і зібратися на пленарний тиждень з 15 по 18 березня.