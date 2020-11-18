ВР рекомендують прийняти за основу законопроект про стимулювання діяльності фермерських господарств
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про стимулювання діяльності фермерських господарств. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.
"17 листопада на засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики було розглянуто проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (№ 4046)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що проєктом пропонується унормувати склад земельних ділянок фермерських господарств, визначити коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, уточнити деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства, запровадити державну підтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), що надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проєкт Закону № 4046 прийняти за основу", - зазначається в повідомленні.
Також на засіданні було заслухано і обговорено інформацію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо стану розроблення проєкту Закону "Про об’єднання водокористувачів".
"Члени Комітету розпочали розгляд у другому читанні проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№ 2195), направлений на правове забезпечення публічності та прозорості аукціонів з продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, шляхом проведення таких аукціонів в електронній торговій системі", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, народні депутати затвердили розклад засідань Комітету з питань аграрної та земельної політики на грудень 2020 року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав проект розпорядження, який схвалює концепцію державної програми підтримки овочівництва до 2025 року. Вона стосується розвитку переробної галузі, присутності України на світовому ринку і дозволить збільшити ефективність сімейних фермерських господарств.