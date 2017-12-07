ВР не стала зменшувати штат прокуратури

Так, депутати 229 голосами виключили із статті закону "Про прокуратуру" положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч осіб. При цьому зберігається існуюча чисельність працівників прокуратури на рівні 15 тисяч осіб.

Законом скасовано передбачене чинною нормою зменшення кількості посад в органах прокуратури, що дозволить у межах законодавчо затвердженої загальної чисельності працівників коригувати необхідну кількість прокурорів, слідчих, державних службовців та інших працівників органів прокуратури в залежності від обсягу навантаження за напрямами діяльності.

Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні законопроект про дипломатичну службу.