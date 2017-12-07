ВР не стала уменьшать штат прокуратуры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада Украины исключила из закона "О прокуратуре" норму об уменьшении работников органов прокуратуры со следующего года, передает УНН.

Так, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона "О прокуратуре" положение, в котором говорится об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тысяч человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тысяч человек.

Законом отменена предусмотренное действующей нормой уменьшение количества должностей в органах прокуратуры, что позволит в пределах законодательно утвержденной общей численности работников корректировать необходимое количество прокуроров, следователей, государственных служащих и других работников органов прокуратуры в зависимости от объема нагрузки по направлениям деятельности.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о дипломатической службе.

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