ВР не стала уменьшать штат прокуратуры

Так, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона "О прокуратуре" положение, в котором говорится об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тысяч человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тысяч человек.

Законом отменена предусмотренное действующей нормой уменьшение количества должностей в органах прокуратуры, что позволит в пределах законодательно утвержденной общей численности работников корректировать необходимое количество прокуроров, следователей, государственных служащих и других работников органов прокуратуры в зависимости от объема нагрузки по направлениям деятельности.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о дипломатической службе.