Вперше за п’ять років: чотириразовий чемпіон України Рибка повернувся в український чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. ФК “Метал” підписав контракт з колишнім воротарем київського “Динамо” і донецького “Шахтаря” Олександром Рибкою. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Деталі
Деталі співпраці між сторонами наразі невідомі.
Останнім клубом 34-річного голкіпера була “Лієпая”, разом з якою Рибка в листопаді минулого року став володарем Кубка Латвії. З 2016 по 20120 роки він захищав кольори турецького “Карабюкспору”, “Афжет Афьонспору” і азербайджанського “Сабаілу”.
Виступаючи за “Динамо” і “Шахтар”, досвідчений страж воріт по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок України.
Новий колектив Рибки став переможцем групи Б Другої ліги України і наступний сезон проведе у Першій лізі України.
Доповнення
У поточному сезоні Рибка провів за “Лієпаю” 5-ть поєдинків у чемпіонаті Латвії, в яких пропустив 11 м’ячів.