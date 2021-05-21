Вперше за п’ять років: чотириразовий чемпіон України Рибка повернувся в український чемпіонат

Деталі

Деталі співпраці між сторонами наразі невідомі.

Останнім клубом 34-річного голкіпера була “Лієпая”, разом з якою Рибка в листопаді минулого року став володарем Кубка Латвії. З 2016 по 20120 роки він захищав кольори турецького “Карабюкспору”, “Афжет Афьонспору” і азербайджанського “Сабаілу”.

Виступаючи за “Динамо” і “Шахтар”, досвідчений страж воріт по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок України.

Новий колектив Рибки став переможцем групи Б Другої ліги України і наступний сезон проведе у Першій лізі України.

Доповнення

У поточному сезоні Рибка провів за “Лієпаю” 5-ть поєдинків у чемпіонаті Латвії, в яких пропустив 11 м’ячів.