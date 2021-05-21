Впервые за пять лет: четырехкратный чемпион Украины Рыбка вернулся в украинский чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. ФК “Металл” подписал контракт с бывшим вратарем киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера” Александром Рыбкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Детали
Детали сотрудничества между сторонами пока неизвестны.
Последним клубом 34-летнего голкипера была “Лиепая”, вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии. С 2016 по 20120 годы он защищал цвета турецкого “Карабюкспором”, “Афжет Афьонспору” и азербайджанского “Сабаилу”.
Выступая за “Динамо” и “Шахтер”, опытный страж ворот по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Новый коллектив Рыбки стал победителем группы Б второй лиги Украины и следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.
Дополнение
В текущем сезоне Рыбка провел за “Лиепаю” 5-ть поединков в чемпионате Латвии, в которых пропустил 11 мячей.