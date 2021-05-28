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Вперше за 17 років: актори "Друзів" у спецвипуску розповіли про своїх персонажів після серіалу

Київ • УНН

 • 33237 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Зірковий склад американського серіалу "Друзі" (Friends, 1994-2004) під час трансляції на стрімінговій платформі HBO Max, в четвер, спеціального випуску Reunion ("Возз'єднання") припустили, як би наразі склалось би життя їх персонажів. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.

Вперше за 17 років: актори "Друзів" у спецвипуску розповіли про своїх персонажів після серіалу

“Возз’єднання”

Кортні Кокс розповіла, що її персонаж Моніка і Чендлер (Меттью Перрі) спостерігали б, як їхні діти закінчують школу, при цьому, на думку актриси, Моніка продовжила б захоплюватися випічкою. Ліза Кудроу вважає, що зіграна нею Фібі жила б зі своїм чоловіком Майком, роль якого зіграв Пол Радд, десь в штаті Коннектикут, пара завела б дітей, і вона захищала б “дітей, які відрізняються від інших”.

На думку Дженіффер Еністон, яка зіграла Рейчел, вона жила б сімейним життям з Россом (Девід Швіммер). “Я думаю ми б прийшли до того, що були б одружені, і у нас було кілька дітей”, — наводить видання її слова. У свою чергу Джоуї (Метт Леблан), закинув би акторську кар’єру і поїхав в штат Каліфорнія, і відкрив би кіоск з сендвічами.

Деталі

Як зазначає видання, Еністон і Швіммер в ході спецвипуску зізналися, що могли стати парою і в реальному житті, але в підсумку відмовилися від цієї ідеї, сконцентрувавшись на акторській грі, що пішло на користь серіалу.

Довідка

Актори “Друзів” зібралися всі разом на знімальному майданчику Stage 24 вперше за 17 років, щоб записати епізод в форматі шоу без попереднього сценарію. У зйомках спецвипуску також взяли участь співаки Джастін Бібер і Леді Гага, група BTS, футболіст Девід Бекхем, актори Кіт Герінґтон, Сінді Кроуфорд, а також раніше брали участь в зйомках серіалу артисти Ларрі Ханкін (Містер Хекклс) і Елліотт Гулд (Джек Геллер).

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