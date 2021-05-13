У мережі з'явився перший тизер серіалу "Друзі: Воз'єднання"

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Зовсім нещодавно закінчилися зйомки "Друзі: Воз'єднання" . Офіційний акаунт ситкому в Instagram підтвердив цю новину в недавньому повідомленні.

"От і все! Чи можемо ми бути більше схвильовані!? "Друзі: Воз'єднання" наближається", - йдеться у повідомленні.

Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Меттью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс) виступили виконавчими продюсерами серіалу.

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Зазначається, що актори не будуть зображувати своїх оригінальних персонажів.

"Нарешті, щоб уникнути непорозумінь ми хочемо прояснити, що це не новий оригінальний епізод серіалу. Актори виступатимуть в ролі самих себе, не як їх улюблені персонажі", - повідомили у HBO Max.

Джерела The Hollywood Reporter повідомили, що зірки домовилися про гонорари разом і отримають від 2,5 до 3 мільйонів доларів кожний за спеціальне воз'єднання.

Довідка

"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Серіал виходив в ефір в 1994-2004 роки і був визнаний одним з кращих в історії американського телебачення. Ситком отримав шість премій "Еммі" і один "Золотий глобус".