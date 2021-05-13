У мережі з'явився перший тизер серіалу "Друзі: Воз'єднання"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після місяців чуток і очікувань воз'єднання акторів серіалу "Друзів" стало реальністю. Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував офіційний тизер серіалу. Дата прем'єри намічена на 27 травня, інформує УНН.
Деталі
Зовсім нещодавно закінчилися зйомки "Друзі: Воз'єднання" . Офіційний акаунт ситкому в Instagram підтвердив цю новину в недавньому повідомленні.
"От і все! Чи можемо ми бути більше схвильовані!? "Друзі: Воз'єднання" наближається", - йдеться у повідомленні.
Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Меттью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс) виступили виконавчими продюсерами серіалу.
Зазначається, що актори не будуть зображувати своїх оригінальних персонажів.
"Нарешті, щоб уникнути непорозумінь ми хочемо прояснити, що це не новий оригінальний епізод серіалу. Актори виступатимуть в ролі самих себе, не як їх улюблені персонажі", - повідомили у HBO Max.
Джерела The Hollywood Reporter повідомили, що зірки домовилися про гонорари разом і отримають від 2,5 до 3 мільйонів доларів кожний за спеціальне воз'єднання.
Довідка
"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Серіал виходив в ефір в 1994-2004 роки і був визнаний одним з кращих в історії американського телебачення. Ситком отримав шість премій "Еммі" і один "Золотий глобус".