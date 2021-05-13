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В сети появился первый тизер сериала "Друзья: Воссоединение"

Киев • УНН

 • 74615 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. После месяцев слухов и ожиданий воссоединение актеров сериала "Друзья" стало реальностью. Стриминговий сервис HBO Max опубликовал официальный тизер сериала. Дата премьеры намечена на 27 мая, информирует УНН.

В сети появился первый тизер сериала "Друзья: Воссоединение"

Детали

Совсем недавно закончились съемки "Друзья: Воссоединение". Официальный аккаунт ситкома в Instagram подтвердил эту новость в недавнем сообщении.

"Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованы!? "Друзья: Воссоединение" приближается", - говорится в сообщении.

Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс) выступили исполнительными продюсерами сериала.

Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный Friends (@friends)

Отмечается, что актеры не будут изображать своих оригинальных персонажей.

"Наконец, во избежание недоразумений мы хотим прояснить, что это не новый оригинальный эпизод сериала. Актеры будут выступать в роли самих себя, не как их любимые персонажи", - сообщили в HBO Max.

Источники The Hollywood Reporter сообщили, что звезды договорились о гонорарах вместе и получат от 2,5 до 3 миллионов долларов каждый за специальное воссоединение.

Справка

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Сериал выходил в эфир в 1994-2004 годах и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

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