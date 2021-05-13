В сети появился первый тизер сериала "Друзья: Воссоединение"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. После месяцев слухов и ожиданий воссоединение актеров сериала "Друзья" стало реальностью. Стриминговий сервис HBO Max опубликовал официальный тизер сериала. Дата премьеры намечена на 27 мая, информирует УНН.
Детали
Совсем недавно закончились съемки "Друзья: Воссоединение". Официальный аккаунт ситкома в Instagram подтвердил эту новость в недавнем сообщении.
"Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованы!? "Друзья: Воссоединение" приближается", - говорится в сообщении.
Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс) выступили исполнительными продюсерами сериала.
Отмечается, что актеры не будут изображать своих оригинальных персонажей.
"Наконец, во избежание недоразумений мы хотим прояснить, что это не новый оригинальный эпизод сериала. Актеры будут выступать в роли самих себя, не как их любимые персонажи", - сообщили в HBO Max.
Источники The Hollywood Reporter сообщили, что звезды договорились о гонорарах вместе и получат от 2,5 до 3 миллионов долларов каждый за специальное воссоединение.
Справка
"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Сериал выходил в эфир в 1994-2004 годах и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".