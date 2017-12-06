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Восьмикратному олімпійському чемпіонові Болту встановили пам'ятник

Київ • УНН

 • 16881 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У столиці Ямайки Кінгстоні легендарному спринтеру Усейну Болту встановили металеву копію спортсмена, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Instagram Болта.

Монумент легендарного атлета виконаний з "бронзи" і досягає 2,5 метра у висоту. На пам'ятнику спортсмен зображений в момент демонстрації свого фірмового переможного жесту – "блискавки".

Відзначимо, що пам'ятник розташований біля ще одного знаменитого ямайця – музиканта Боба Марлі.

Примітно, що ямайський спринтер завершив спортивну кар'єру в серпні 2017 року.

Додамо також, 31-річний Болт за кар'єру здобув 11 золотих нагород чемпіонатів світу та ставав вісім разів олімпійським чемпіоном.

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