Восьмикратному олімпійському чемпіонові Болту встановили пам'ятник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У столиці Ямайки Кінгстоні легендарному спринтеру Усейну Болту встановили металеву копію спортсмена, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Instagram Болта.
Монумент легендарного атлета виконаний з "бронзи" і досягає 2,5 метра у висоту. На пам'ятнику спортсмен зображений в момент демонстрації свого фірмового переможного жесту – "блискавки".
Відзначимо, що пам'ятник розташований біля ще одного знаменитого ямайця – музиканта Боба Марлі.
Примітно, що ямайський спринтер завершив спортивну кар'єру в серпні 2017 року.
Додамо також, 31-річний Болт за кар'єру здобув 11 золотих нагород чемпіонатів світу та ставав вісім разів олімпійським чемпіоном.