Восьмикратному олімпійському чемпіонові Болту встановили пам'ятник

Монумент легендарного атлета виконаний з "бронзи" і досягає 2,5 метра у висоту. На пам'ятнику спортсмен зображений в момент демонстрації свого фірмового переможного жесту – "блискавки".

Відзначимо, що пам'ятник розташований біля ще одного знаменитого ямайця – музиканта Боба Марлі.

Примітно, що ямайський спринтер завершив спортивну кар'єру в серпні 2017 року.

Додамо також, 31-річний Болт за кар'єру здобув 11 золотих нагород чемпіонатів світу та ставав вісім разів олімпійським чемпіоном.