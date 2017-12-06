Восьмикратном олимпийскому чемпиону Болту установили памятник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В столице Ямайки Кингстоне легендарном спринтер Усэйн Болт установили металлическую копию спортсмена, сообщает УНН со ссылкой на страницу Instagram Болта.
Монумент легендарного атлета выполнен из "бронзы" и достигает 2,5 метра в высоту. На памятнике спортсмен изображен в момент демонстрации своего фирменного победного жеста - "молнии".
Отметим, что памятник расположен у еще одного знаменитого ямайца - музыканта Боба Марли.
Примечательно, что ямайский спринтер завершил спортивную карьеру в августе 2017 года.
Добавим также, 31-летний Болт в карьере получил 11 золотых наград чемпионатов мира и становился восемь раз олимпийским чемпионом.