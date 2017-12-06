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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17149 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102877 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111424 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132574 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107009 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108520 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113262 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117451 просмотра

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Восьмикратном олимпийскому чемпиону Болту установили памятник

Восьмикратном олимпийскому чемпиону Болту установили памятник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В столице Ямайки Кингстоне легендарном спринтер Усэйн Болт установили металлическую копию спортсмена, сообщает УНН со ссылкой на страницу Instagram Болта.

Монумент легендарного атлета выполнен из "бронзы" и достигает 2,5 метра в высоту. На памятнике спортсмен изображен в момент демонстрации своего фирменного победного жеста - "молнии".

Отметим, что памятник расположен у еще одного знаменитого ямайца - музыканта Боба Марли.

Примечательно, что ямайский спринтер завершил спортивную карьеру в августе 2017 года.

Добавим также, 31-летний Болт в карьере получил 11 золотых наград чемпионатов мира и становился восемь раз олимпийским чемпионом.

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