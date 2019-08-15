Восени долар поверне свої позиції та ринок нерухомості активізується – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Зміцнення гривні - явище тимчасове, як і сезонне затишшя на ринку нерухомості. Восени долар поверне свої позиції і ринок активізується. Про це розповіла директор департаменту продажів і маркетингу "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, передає УНН.
"Традиційно українці тримають свої заощадження у валюті, а забудовники продають нерухомість в гривні, звичайно ж, зміцнення гривні так чи інакше відбилося на кількості угод. Не можна сказати, що продажі завмерли зовсім, у деякі дні - так, вони були помітно менше, в інші - помітно вище. Хоча, якщо оцінювати рівень наших продажів протягом всього літнього періоду, то що в червні, що в липні кількість угод була стандартною для літнього періоду", - зазначила Маркова.
Вона пояснила, що забудовники не робили ніяких різких рухів, адже передумов для тривалого зміцнення гривні немає.
"...і вже з осені долар відіграє свої позиції назад. Більшість забудовників завжди на літній період роблять акційні пропозиції на свої об'єкти, з огляду на традиційний сезонний спад продажів. Це швидше спосіб підстьобнути тих, хто вже майже готовий, але ніяк не наважиться на купівлю нерухомості. "Київміськбуд" на літній період на деякі свої об'єкти дав додаткову знижку 2%", - пояснила Маркова.
Вона зазначила, що невеликий спад на ринку нерухомості - явище тимчасове.
"Уже до вересня люди повернуться з відпусток, а валюта повернеться до звичних 28 гривень за долар (в бюджеті на наступний рік закладено майже 30 грн), ринок відразу ж активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Так було з року в рік, і причин, за якими цей рік може стати винятком, не видно", - впевнена директор департаменту продажів і маркетингу "ХК "Київміськбуд".