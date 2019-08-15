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Осенью доллар вернет свои позиции и рынок недвижимости активизируется – эксперт

Осенью доллар вернет свои позиции и рынок недвижимости активизируется – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Укрепление гривны – явление временное, как и сезонное затишье на рынке недвижимости. Осенью доллар вернет свои позиции и рынок активизируется. Об этом рассказала директор департамента продаж и маркетинга "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, передает УНН.

"Традиционно украинцы держат свои сбережения в валюте, а застройщики продают недвижимость в гривне, конечно же, укрепление гривны так или иначе отразилось на количестве сделок. Нельзя сказать, что продажи замерли совсем, в некоторые дни — да, они были заметно меньше, в другие – заметно выше. Хотя, если оценивать уровень наших продаж в течение всего летнего периода, то что в июне, что в июле количество сделок было стандартным для летнего периода", - отметила Маркова.

Она пояснила, что застройщики не делали никаких резких движений, ведь предпосылок для длительного укрепления гривны нет.

"… и уже с осени доллар отыграет свои позиции назад. Большинство застройщиков всегда на летний период делают акционные предложения на свои объекты, учитывая традиционный сезонный спад продаж. Это скорее способ подстегнуть тех, кто уже почти готов, но никак не решится на покупку недвижимости. "Киевгорстрой" на летний период на некоторые свои объекты дал дополнительную скидку 2%", - пояснила Маркова.

Она отметила, что небольшой спад на рынке недвижимости – явление временное.

"Уже к сентябрю люди вернутся из отпусков, а валюта вернется к привычным 28 гривнам за доллар (в бюджете на следующий год заложено почти 30 грн), рынок сразу же активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Так было из года в год, и причин, по которым этот год может стать исключением, не видно", - уверена директор департамента продаж и маркетинга "ХК "Киевгорстрой".

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