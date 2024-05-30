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Ворожий удар по будівлі ферми в Малій Данилівці спричинив пожежу

Ворожий удар по будівлі ферми в Малій Данилівці спричинив пожежу

Київ • УНН

 • 108922 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу загорілася фермерська будівля в Малій Данилівці Харківської області, про жертви не повідомляється.

На Харківщині внаслідок ворожого удару по будівлі ферми в Малій Данилівці виникла пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.
Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода.

- заявив Олег Синєгубов.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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