Ворожий удар по будівлі ферми в Малій Данилівці спричинив пожежу
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу загорілася фермерська будівля в Малій Данилівці Харківської області, про жертви не повідомляється.
На Харківщині внаслідок ворожого удару по будівлі ферми в Малій Данилівці виникла пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.
Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода.
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