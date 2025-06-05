Ворожі шахеди помітили у небі над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Сергій Лисак повідомив про ворожі шахеди в небі над Дніпропетровською областю. Голова ОВА закликав подбати про укриття та берегти себе.
У небі над Дніпропетровщиною помітили ворожі шахеди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ворожі шахеди в небі над областю. Подбайте про укриття. Бережіть себе та своїх близьких
На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію з кількох громад 01.06.25, 13:50 • 4422 перегляди
Окупанти випустили по Україні 11200 "шахедів" та понад 700 ракет за пів року - Зеленський04.06.25, 22:56 • 3358 переглядiв