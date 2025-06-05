Ворожі шахеди помітили у небі над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровщиною помітили ворожі шахеди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ворожі шахеди в небі над областю. Подбайте про укриття. Бережіть себе та своїх близьких - повідомив Лисак.

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