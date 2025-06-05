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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
16:58 • 12711 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Ворожі шахеди помітили у небі над Дніпропетровщиною

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Сергій Лисак повідомив про ворожі шахеди в небі над Дніпропетровською областю. Голова ОВА закликав подбати про укриття та берегти себе.

Ворожі шахеди помітили у небі над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровщиною помітили ворожі шахеди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ворожі шахеди в небі над областю. Подбайте про укриття. Бережіть себе та своїх близьких 

- повідомив Лисак.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Дніпропетровська область
Шахед-136
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