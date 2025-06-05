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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 12695 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Вражеские шахеты заметили в небе над Днепропетровщиной

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Сергей Лысак сообщил о вражеских шахэдах в небе над Днепропетровской областью. Глава ОВА призвал позаботиться об укрытиях и беречь себя.

Вражеские шахеты заметили в небе над Днепропетровщиной

В небе над Днепропетровской областью заметили вражеские шахеты. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вражеские шахеты в небе над областью. Позаботьтесь об укрытии. Берегите себя и своих близких 

- сообщил Лысак.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Днепропетровская область
Шахед-136
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