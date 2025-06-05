Вражеские шахеты заметили в небе над Днепропетровщиной
Киев • УНН
Сергей Лысак сообщил о вражеских шахэдах в небе над Днепропетровской областью. Глава ОВА призвал позаботиться об укрытиях и беречь себя.
В небе над Днепропетровской областью заметили вражеские шахеты. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вражеские шахеты в небе над областью. Позаботьтесь об укрытии. Берегите себя и своих близких
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