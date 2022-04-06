Ворожа пропаганда: в мережі з'явився фейковий "двійник" сайту інтернаціонального батальйону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО попередив, що в мережі з'явився фейковий "двійник" сайту інтернаціонального батальйону, передає УНН.
Цитата
"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про черговий фейк ворожої пропаганди! В мережі з'явився фейковий "двійник" сайту інтернаціонального батальйону. Посилання на офіційний сайт - https://fightforua.org/", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Центр протидії дезінформації також надав посилання на фейковий сайт - https://ukrainianlegion.com/ додавши, що лінк подали для того, щоб можна було побачити, як працює пропаганда.
"Таких "аналогів" офіційним сайтам і Telegram-каналам в мережі велика кількість, тому будьте уважними», - наголошується в повідомленні.
Доповнення
В РНБО оприлюднили список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські.