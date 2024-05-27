Ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області з артилерії в ніч на 27 травня, але обійшлося без жертв.
У ніч на неділю, 27 травня, російські окупанти обстріляли з артилерії Очаків у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій кім, передає УНН.
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Сьогодні вночі, 27 травня, о 01:04 та 01:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади.
Йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає.
На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає24.05.24, 07:49 • 22908 переглядiв