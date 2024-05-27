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Ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків

Ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків

Київ • УНН

 • 25082 перегляди

Російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області з артилерії в ніч на 27 травня, але обійшлося без жертв.

У ніч на неділю, 27 травня, російські окупанти обстріляли з артилерії Очаків у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій кім, передає УНН.

Деталі  

Сьогодні вночі, 27 травня, о 01:04 та 01:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади.

Йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає.

На Миколаївщині окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади: жертв немає24.05.24, 07:49 • 22908 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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