Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков

В ночь на воскресенье, 27 мая, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, 27 мая, в 01:04 и 01:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады.

Говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пострадавших нет.

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