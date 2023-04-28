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Ворог вранці поцілив ракетами у дитячий садок на Харківщині

Ворог вранці поцілив ракетами у дитячий садок на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН У місті Вовчанськ на Харківщині російські окупанти вранці влучили ракетами у дитячий садок. Обстріл відбувся близько шостої ранку, постраждалих немає, але будівля частково зруйнована, пише УНН з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Деталі

За даними слідства, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у місті Вовчанськ. Будівля частково зруйнована. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Як вказано, минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор. Також почато розслідування.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначається в повідомленні прокуратури.

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