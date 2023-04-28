Враг утром попал ракетами в детский сад в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН В городе Волчанск в Харьковской области российские оккупанты утром попали ракетами в детский сад. Обстрел произошел около шести утра, пострадавших нет, но здание частично разрушено, пишет УНН со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
Детали
По данным следствия, 28 апреля около 6:30 российские военные попали в крышу детского сада в города Волчанск. Здание частично разрушено. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
За прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район. В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также повреждены гараж и трактор. Так же начато расследование.
"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - отмечается в сообщении прокуратуры.
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