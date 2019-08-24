Волкер та Тейлор подякували Зеленському за прийом у Маріїнському палаці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор подякували Президенту Володимиру Зеленському за прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці в столиці. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві у Twitter, передає УНН.
"Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор вдячні Президенту Зеленському за запрошення на чудовий прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Волкер та Тейлор прийшли на Майдан у День Незалежності та привітали українців зі святом.
Також нагадаємо, п’ять президентів України, у тому числі Петро Порошенко, відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який Глава держави Володимир Зеленський провів у суботу, 24 серпня, у Маріїнському палаці в Києві.
Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор вдячні Президенту Зеленському за запрошення на чудовий прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці. #СлаваУкраїні!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2019