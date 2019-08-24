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Волкер та Тейлор подякували Зеленському за прийом у Маріїнському палаці

Волкер та Тейлор подякували Зеленському за прийом у Маріїнському палаці

Київ • УНН

 • 13053 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор подякували Президенту Володимиру Зеленському за прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці в столиці. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві у Twitter, передає УНН.

"Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор вдячні Президенту Зеленському за запрошення на чудовий прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Волкер та Тейлор прийшли на Майдан у День Незалежності та привітали українців зі святом.

Також нагадаємо, п’ять президентів України, у тому числі Петро Порошенко, відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який Глава держави Володимир Зеленський провів у суботу, 24 серпня, у Маріїнському палаці в Києві.

Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор вдячні Президенту Зеленському за запрошення на чудовий прийом з нагоди Дня Незалежності у Маріїнському палаці. #СлаваУкраїні!

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2019

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