Порошенко прийшов на прийом у Зеленського до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. П’ять президентів України відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який Глава держави Володимир Зеленський провів у суботу, 24 серпня, у Маріїнському палаці в Києві, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
До шостого Президента і трьох його попередників - Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка - цього разу приєднався і п’ятий президент України Петро Порошенко.
Зранку Порошенко не був присутній на урочистостях під назвою "Хода гідності", які цього року відбулися замість військового параду. Як повідомив Порошенко на своїх сторінках у соцмережах, натомість вони з дружиною взяли участь у молебні у Софії Київській та поклали квіти до Дзвону пам’яті на честь загиблих українських військових.
На сайті партії "Європейська солідарність" вказано, в акції також взяли учать спікер парламенту Андрій Парубій, інші партійці, ветерани та представники громадськості.
Президент #Зеленський вітає своїх прпередників з Днем Незалежності! pic.twitter.com/6gKIMiMCwE— Inna Kuznetsova (@KuznetsovaUa) August 24, 2019
5 президентів незалежної України! pic.twitter.com/SqKHyAVWYu— Inna Kuznetsova (@KuznetsovaUa) August 24, 2019