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Порошенко прийшов на прийом у Зеленського до Дня Незалежності

Порошенко прийшов на прийом у Зеленського до Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. П’ять президентів України відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який Глава держави Володимир Зеленський провів у суботу, 24 серпня, у Маріїнському палаці в Києві, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

До шостого Президента і трьох його попередників - Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка - цього разу приєднався і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Зранку Порошенко не був присутній на урочистостях під назвою "Хода гідності", які цього року відбулися замість військового параду. Як повідомив Порошенко на своїх сторінках у соцмережах, натомість вони з дружиною взяли участь у молебні у Софії Київській та поклали квіти до Дзвону пам’яті на честь загиблих українських військових.

На сайті партії "Європейська солідарність" вказано, в акції також взяли учать спікер парламенту Андрій Парубій, інші партійці, ветерани та представники громадськості.

Президент #Зеленський вітає своїх прпередників з Днем Незалежності! pic.twitter.com/6gKIMiMCwE

— Inna Kuznetsova (@KuznetsovaUa) August 24, 2019

5 президентів незалежної України! pic.twitter.com/SqKHyAVWYu

— Inna Kuznetsova (@KuznetsovaUa) August 24, 2019

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