Волкер: дії РФ на Донбасі погіршили життя російськомовних мешканців, яких Росія намагається захищати

Він заявив, що спочатку агресії РФ в сході України бойовики погіршили умови життя людей, що проживають на окупованих територіях, в тому числі, російськомовних мешканців, права яких захищає Москва.

"За останні п'ять років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гіршим. Зокрема, і російськомовних, про яких вони, як заявляють, піклуються. РФ повинна припинити бойові дії, виконати Мінські угоди і дозволити реконструювати і реінтегрувати Донбас назад під контроль України", - написав Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер вже наголошував на тому, що агресія Росії на сході України спричиняє страждання для мешканців цих територій.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.



should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to control. https://t.co/DToaIrN3dP

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 травня 2019 р.