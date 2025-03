Волкер: действия РФ на Донбассе ухудшили жизнь русскоговорящих жителей, которых Россия пытается защищать

Он заявил, что сначала агрессии РФ на востоке Украины боевики ухудшили условия жизни людей, проживающих на оккупированных территориях, в том числе, русскоязычных жителей, права которых защищает Москва.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В том числе и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся. РФ должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс назад под контроль Украины", - написал Волкер.

Напомним, ранее Волкер уже отмечал, что агрессия России на востоке Украины вызывает страдания для жителей этих территорий.

For the last 5 years Russia's fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.



should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to control. https://t.co/DToaIrN3dP

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 мая 2019