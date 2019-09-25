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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Волейболісти збірної України не змогли вийти в півфінал ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Чоловіча збірна України провела матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з волейболу якому протистояла збірній Сербії, повідомляє УНН з посиланням на змагань.

Волейболісти збірної України не змогли вийти в півфінал ЧЄ

Стартовий сет український колектив записав до свого активу — 25:21, але наступні два програв — 23:25, 22:25, але зумів зрівняти рахунок по партіям (25:19). У золотому сеті сильнішими виявилися сербами — 15:9.

Олександр Атанасьєвич став кращим бомбардиром матчу, набравши 24 очка. Українець Ян Єрещенко був українським лідером, набравши 18 голів, в тому числі чотири з лінії подачі.

Зауважимо, що збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. У своїй історії Україна двічі виходила в плей-оф Євро — 1993 і 1997 роках, але з третього місця групового етапу і розігрувала 5-8 позиції, не претендуючи на “золото”.

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