Волейболісти збірної України не змогли вийти в півфінал ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Чоловіча збірна України провела матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з волейболу якому протистояла збірній Сербії, повідомляє УНН з посиланням на змагань.
Стартовий сет український колектив записав до свого активу — 25:21, але наступні два програв — 23:25, 22:25, але зумів зрівняти рахунок по партіям (25:19). У золотому сеті сильнішими виявилися сербами — 15:9.
Олександр Атанасьєвич став кращим бомбардиром матчу, набравши 24 очка. Українець Ян Єрещенко був українським лідером, набравши 18 голів, в тому числі чотири з лінії подачі.
Зауважимо, що збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. У своїй історії Україна двічі виходила в плей-оф Євро — 1993 і 1997 роках, але з третього місця групового етапу і розігрувала 5-8 позиції, не претендуючи на “золото”.