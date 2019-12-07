Водію Lexus оголосили підозру за смертельну ДТП у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліцейські у Миколаєві затримали водія автомобіля Lexus, за участю якого у ніч на суботу сталася смертельна ДТП, та оголосили йому про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ НП в області.
"21-річного водія Lexus слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину. За станом здоров’я він також перебуває у медичному закладі, але під цілодобовою охороною поліцейських", - вказали у поліції.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 грудня, близько 2:30 години ночі на проспекті Богоявленському, 8, що в Інгульському районі Миколаєва, сталася ДТП за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.
Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень і наразі перебувають у медичному закладі.