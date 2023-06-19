Вода відійшла ще від одного населеного пункту на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Від ранку зменшилася кількість підтоплених після підриву Каховської ГЕС населених пунктів у Херсонській області, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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За даними ДСНС, на 14 годину 19 червня у Херсонській області підтоплено 4 населених пункти (832 будинки) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів.
При цьому у Миколаївській області, як вказано, досі частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.
Таким чином, після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 39 населених пунктів в двох областях.
Повідомляється, що на Дніпрі у створі поста "Херсон" і далі спостерігається поступове зниження рівня води та на 14 годину перевищував норму на 0,48 м (з початку доби рівень знизився на 8 см).
Нагадаємо
На ранок 19 червня після підриву Каховської ГЕС було підтоплено 40 населених пунктів.