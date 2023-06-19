Вода отошла еще от одного населенного пункта в Херсонской области

Детали

По данным ГСЧС, на 14 часов 19 июня в Херсонской области подтоплены 4 населенных пункта (832 дома) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.

При этом в Николаевской области, как указано, до сих пор частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

Таким образом, после подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 39 населенных пунктов в двух областях.

Сообщается, что на Днепре в створе поста "Херсон" продолжает наблюдаться постепенное снижение уровня воды и на 14 часов превышал норму на 0,48 м (с начала суток уровень снизился на 8 см).

Напомним

На утро 19 июня после подрыва Каховской ГЭС было подтоплено 40 населенных пунктов.