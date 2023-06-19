Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 40 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Херсонській та Миколаївській областях після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок залишалися підтопленими 40 населених пунктів, з посиланням на дані ДСНС України за понеділок повідомляє УНН.
Деталі
На Херсонщині, як повідомляється, підтоплено 5 населених пунктів (843 будинки) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів. У Миколаївській області, як вказано, частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.
У Херсонській області евакуювали 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. У Миколаївській області евакуйовано всього 832 особи, у тому числі 165 дітей, а всього з початку затоплення було евакуйовано в безпечні місця, 990 осіб з них 167 дітей.
На річці Дніпро у створі поста "Херсон" станом на 8 годину ранку 19 червня, за даними ДСНС, спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 0,49 м (з початку доби рівень знизився на 7 см).
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.