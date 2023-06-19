После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 40 населенных пунктов

Детали

В Херсонской области, как сообщается, подтоплено 5 населенных пунктов (843 дома) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов. В Николаевской области, как указано, частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

В Херсонской области эвакуировали 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных. В Николаевской области эвакуировано всего 832 человека, в том числе 165 детей, а всего с начала затопления было эвакуировано в безопасные места, 990 человек из них 167 детей.

На реке Днепр в створе поста "Херсон" по состоянию на 8 часов утра 19 июня, по данным ГСЧС, наблюдается постепенное снижение уровня воды и превышает норму на 0,49 м (с начала суток уровень снизился на 7 см).

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.