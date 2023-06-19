На Херсонщині середній рівень води впав до 80 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Середній рівень води у Херсонській області після підтоплення через підрив Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок спав до 80 сантиметрів. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Станом на 6 годину ранку середній рівень води становить 80 сантиметрів. Підтопелними залишаються 5 населених пунктів правобережжя - це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою залишається ще 843 будинки", - сказав Прокудін у відеозверненні.
Деталі
З його слів, у "Херсонгазі" відкачували воду, осушували, проводили технічне обслуговування обладнання. "Уже 26 червня мають почати поновлювати централізоване газопостачання", - зазначив голова ОВА.
Працівники "Херсонводоканалу", продовжив він, теж сушать, ремонтують затоплене обладнання, викачують воду.
Він зауважив, що у найбільш підтопленому мікрорайоні Херсона Корабел з кожним днем все менше нагадувань про велику воду. З його слів, звідти вивезли вже 31 тонну сміття.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.