В Херсонской области средний уровень воды упал до 80 сантиметров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Средний уровень воды в Херсонской области после подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро спал до 80 сантиметров. Об этом сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"По состоянию на 6 часов утра средний уровень воды составляет 80 сантиметров. Подтопленными остаются 5 населенных пунктов правобережья - это Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое, Благодатовка. Там под водой остается еще 843 дома", - сказал Прокудин в видеообращении.
Детали
По его словам, в "Херсонгазе" откачивали воду, осушали, проводили техническое обслуживание оборудования. "Уже 26 июня должны начать возобновлять централизованное газоснабжение", - отметил глава ОВА.
Работники "Херсонводоканала", продолжил он, тоже сушат, ремонтируют затопленное оборудование, выкачивают воду.
Он отметил, что в наиболее подтопленном микрорайоне Херсона Корабел с каждым днем все меньше напоминаний о большой воде. По его словам, оттуда вывезли уже 31 тонну мусора.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.