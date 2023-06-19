В Херсонской области средний уровень воды упал до 80 сантиметров

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"По состоянию на 6 часов утра средний уровень воды составляет 80 сантиметров. Подтопленными остаются 5 населенных пунктов правобережья - это Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое, Благодатовка. Там под водой остается еще 843 дома", - сказал Прокудин в видеообращении.

Детали

По его словам, в "Херсонгазе" откачивали воду, осушали, проводили техническое обслуживание оборудования. "Уже 26 июня должны начать возобновлять централизованное газоснабжение", - отметил глава ОВА.

Работники "Херсонводоканала", продолжил он, тоже сушат, ремонтируют затопленное оборудование, выкачивают воду.

Он отметил, что в наиболее подтопленном микрорайоне Херсона Корабел с каждым днем все меньше напоминаний о большой воде. По его словам, оттуда вывезли уже 31 тонну мусора.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.