Внаслідок обвалу печери в Бразилії загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Внаслідок обвалу печери під час релігійної церемонії у районі міста Санта-Марія-ду-Токантінс в центральній частині Бразилії загинули 10 людей, передає УНН з посиланням на Globo.
"Десять осіб загинули і ще семеро людей отримали поранення в результаті обвалу вранці у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, жертвами стали двоє дітей і вісім дорослих.
За даними чиновників, загалом в печері у момент обвалу зібралася група католиків з близько 50 осіб для святкування Дня всіх святих.
Уряд бразильського штату Токантінс, де сталася трагедія, оголосив триденний траур.