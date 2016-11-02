В результате обвала пещеры в Бразилии погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В результате обрушения пещеры во время религиозной церемонии в Санта-Мария-да-Токантинс в центральной части Бразилии погибли 10 человек, передает УНН со ссылкой на Globo.
"Десять человек погибли и еще семь человек получили ранения в результате обвала утром во вторник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, жертвами стали двое детей и восемь взрослых.
По данным чиновников, в целом в пещере в момент обвала собралась группа католиков из около 50 человек для празднования Дня всех святых.
Правительство бразильского штата Токантинс, где произошла трагедия, объявило трехдневный траур.