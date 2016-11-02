В результате обвала пещеры в Бразилии погибли 10 человек

"Десять человек погибли и еще семь человек получили ранения в результате обвала утром во вторник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертвами стали двое детей и восемь взрослых.

По данным чиновников, в целом в пещере в момент обвала собралась группа католиков из около 50 человек для празднования Дня всех святых.

Правительство бразильского штата Токантинс, где произошла трагедия, объявило трехдневный траур.