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ВМС передали катер "Буча". На церемонію прийшов Залужний

ВМС передали катер "Буча". На церемонію прийшов Залужний

Київ • УНН

 • 1271818 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні до корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ передали черговий малий броньований артилерійський катер «Буча». Як повідомляє АрміяInform, на церемонію прийшов Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, на офіційній церемонії включення були присутні заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала та особовий склад ВМС ЗС України.

За словами командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, катер входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині.

"Цей катер із серії катерів, що будуються для Військово-Морських Сил з 2016 року. Катер «Буча» був закладений ще до широкомасштабної агресії рф, але його будівництво і державні випробування завершились вже під час активних бойових дій на Київщині. Сьогодні наказом Міністра оборони він прийнятий до складу Військово-Морських Сил. На катері піднято Військово-Морський Прапор Збройних Сил України. З цього моменту цей катер — повноцінний член флотської родини тут на Київському морі. І він захищатиме Україну з річкового напрямку", — зазначив Олексій Неїжпапа.

Віце-адмірал також додав, що річковий флот — це вимога сьогодення.

"З початку повномасштабної агресії рф ніяких сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. Але за ініціативи Командування Сухопутних військ та підтримки Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створений спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці на півдні річки Дніпро. Створений безпосередньо орган управління, який буде здійснювати управління усіма катерами та кораблями на Дніпрі, — це орган управління річкової флотилії. Скоро буде рік, як цей створений організм вже набуває відповідних спроможностей. Він (орган управління — ред.) у складі відповідних угруповань виконує завдання щодо захисту України з річкового напрямку", — наголосив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Додамо

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Одна з особливостей цього катера — його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

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