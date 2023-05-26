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ВМС передали катер "Буча". На церемонию пришел Залужный

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня в корабельно-катерный состав ВМС ВСУ передали очередной малый бронированный артиллерийский катер «Буча». Как сообщает АрмияInform, на церемонию пришел Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, на официальной церемонии включения присутствовали заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала и личный состав ВМС ВС Украины.

По словам командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, катер будет входить в состав речной флотилии, которая была создана в прошлом году на Киевщине.

"Этот катер из серии катеров, строящихся для Военно-Морских Сил с 2016 года. Катер «Буча» был заложен еще до широкомасштабной агрессии рф, но его строительство и государственные испытания завершились уже во время активных боевых действий на Киевщине. Сегодня приказом министра обороны он принят в состав Военно-Морских Сил. На катере поднят Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины. С этого момента этот катер — полноценный член флотской семьи здесь на Киевском море. И он будет защищать Украину с речного направления", — отметил Алексей Неижпапа.

Вице-адмирал также добавил, что речной флот — это требование сегодняшнего дня.

"С начала полномасштабной агрессии рф никаких сил и средств ВМС на реке Днепр не было. Но по инициативе Командования Сухопутных войск и поддержке Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного был создан сначала один дивизион, потом другой, но в другом месте на юге реки Днепр. Создан непосредственно орган управления, который будет осуществлять управление всеми катерами и кораблями на Днепре, — это орган управления речной флотилии. Скоро будет год, как этот созданный организм уже приобретает соответствующие возможности. Он (орган управления — ред.) в составе соответствующих группировок выполняет задачи по защите Украины с речного направления", — отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Добавим

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. Одна из особенностей этого катера — его низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

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