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"Власникам" частини держкордону на Закарпатті сьогодні оберуть запобіжні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні будуть обрані запобіжні заходи стосовно приватних осіб, через використання землі яка знаходиться прямо на межі державного кордону. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає УНН.

За словами Генпрокурора, операція багатьох правоохоронних структур — Генпрокуратури, військової прокуратури України, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, яка в Закарпатті покінчила з надзвичайно небезпечною і неприйнятною системою із використанням приватними особами землі, яка знаходиться прямо на межі державного кордону.

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“Сьогодні будуть обрані запобіжні заходи стосовно держслужбовців, котрі незаконно виділяли ці кошти на ці землі, всупереч рішення судді не повертали ці землі, також затримано власника ділянок цієї землі на кордоні. У нього вилучено зброю, наркотики”, -зазначив він.

Суд буде визначатися із запобіжним заходом щодо нього, сказав Генпрокурор.

Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура разом з прикордонниками провела спецоперацію на Закарпатті.

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