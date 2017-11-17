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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 73082 просмотра

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14:39 • 77703 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95466 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97511 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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"Владельцам" части госграницы на Закарпатье сегодня изберут меры пресечения

"Владельцам" части госграницы на Закарпатье сегодня изберут меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня будут избраны меры пресечения в отношении частных лиц, из-за использования земли которая находится прямо возле государственной границы. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает УНН.

По словам генпрокурора, операция многих правоохранительных структур - Генпрокуратуры, военной прокуратуры Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, которая на Закарпатье покончила с чрезвычайно опасной и неприемлемой системой с использованием частными лицами земли, которая находится прямо на границе государственной границы.

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"Сегодня будут избраны меры пресечения в отношении госслужащих, которые незаконно выделяли эти средства на эти земли и вопреки решение судьи не возвращали эти земли, также задержан владелец участков этой земли на границе. У него изъято оружие, наркотики",  - отметил он.

Суд будет определяться с мерой пресечения в отношении него, сказал Генпрокурор.

Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура вместе с пограничниками провела спецоперацию на Закарпатье.

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