"Владельцам" части госграницы на Закарпатье сегодня изберут меры пресечения

По словам генпрокурора, операция многих правоохранительных структур - Генпрокуратуры, военной прокуратуры Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, которая на Закарпатье покончила с чрезвычайно опасной и неприемлемой системой с использованием частными лицами земли, которая находится прямо на границе государственной границы.

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"Сегодня будут избраны меры пресечения в отношении госслужащих, которые незаконно выделяли эти средства на эти земли и вопреки решение судьи не возвращали эти земли, также задержан владелец участков этой земли на границе. У него изъято оружие, наркотики", - отметил он.

Суд будет определяться с мерой пресечения в отношении него, сказал Генпрокурор.

Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура вместе с пограничниками провела спецоперацию на Закарпатье.