"Владельцам" части госграницы на Закарпатье сегодня изберут меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня будут избраны меры пресечения в отношении частных лиц, из-за использования земли которая находится прямо возле государственной границы. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает УНН.
По словам генпрокурора, операция многих правоохранительных структур - Генпрокуратуры, военной прокуратуры Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, которая на Закарпатье покончила с чрезвычайно опасной и неприемлемой системой с использованием частными лицами земли, которая находится прямо на границе государственной границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделки с пограничными землями на Закарпатье: экс-чиновнику объявили подозрение
"Сегодня будут избраны меры пресечения в отношении госслужащих, которые незаконно выделяли эти средства на эти земли и вопреки решение судьи не возвращали эти земли, также задержан владелец участков этой земли на границе. У него изъято оружие, наркотики", - отметил он.
Суд будет определяться с мерой пресечения в отношении него, сказал Генпрокурор.
Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура вместе с пограничниками провела спецоперацию на Закарпатье.