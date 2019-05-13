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Влада Еквадору вирішила передати речі Ассанжа США

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Еквадор планує передати США всі речі і документи засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, які залишилися в консульському відділі посольства країни в Лондоні. Про це повідомляє El Pais з посиланням на офіційне повідомлення, з яким ознайомилася газета, передає УНН.

Видання відзначає, що в посольстві, крім документів, знаходяться мобільні телефони, комп’ютери, компакт-диски та інші речі. Представники правоохоронних органів Еквадору 20 травня проведуть обшуки в кімнаті Ассанжа в посольстві.

Газета El Diario також ознайомилася з повідомленням. Видання додає, що таке рішення було прийнято після того, як Мін’юст США направив Еквадору відповідний лист. Відзначається, що еквадорський генпрокурор погодився з проханням американської сторони. За даними газети, під час обшуку правоохоронні органи також вивчать питання, як Ассанж отримував доступ до інтернету.

Як писав УНН раніше, експерти ООН визнали вирок Ассанжу невідповідним його злочину.

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